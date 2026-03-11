阪神は１１日、育成の嶋村麟士朗捕手と支配下選手契約を締結したことを発表。背番号は「１２８」から「８５」に変更となる。同日の西武戦（甲子園）を前に会見に臨んだ嶋村は「まずはホッとした気持ちが一番です。ここからがスタートなので高い向上心を持ってプレーしていきたい」と笑顔で語った。四国ＩＬ・高知から２０２４年の育成ドラフト２位で入団。今春の沖縄キャンプでは宜野座組に抜擢され、藤川球児監督（４５）から