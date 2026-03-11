近い将来、AIに自分の仕事が奪われるのではないかーー。そう戦々恐々としている人も多い中、テレビ界でもその波が確実に押し寄せ始めているようだ。「3月9日、ニュース番組『Nスタ』（TBS系）での出来事です。短いニュースをまとめて一気に紹介するコーナー『きょうのニュース＃タグ』で、ニュース原稿の一部がAI音声で読み上げられていたのです」（芸能記者）アメリカでの竜巻事故や、衆議院選挙の期日前投票で二重に投票した