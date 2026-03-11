ＡＫＢ４８グループ３代目総監督を務めた向井地美音（２８）が、４月に東京・代々木第一体育館で行う卒業コンサートと、秋葉原の劇場公演をもってグループから旅立つ。人一倍ＡＫＢ４８愛を持って加入したからこそ、深い悩みを抱えたことも。今だから明かす「総監督」という立場への思い、そして卒業後の恋愛とは――。――２０１３年に加入後、シングルのセンターや総監督を経験した。１３年間のアイドル人生で貫いたものとは