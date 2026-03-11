あのが9日、都内で行われた「TikTok LIVE新CM発表会」に、TikTok LIVEのトップクリエイターのりなてぃ、AYUKA、夢幻と共に出席。TikTok LIVE初テレビCM出演の喜びを語ったほか、家政婦を求めていることを明かした。【写真】あの、水色のミニワンピースで登場ショートムービープラットフォーム「TikTok」は、あのと紅しょうがの熊元プロレスを起用した、TikTok LIVE初となる新テレビCM全3篇を放送開始。プライベートでも親交の