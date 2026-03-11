高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第113回）が11日に放送され、雨清水姓を名乗ることになるトキ（高石）が自身の名前に興奮する姿が描かれると、ネット上には「壮大な伏線回収！」「膝を打ちました！」「すごい脚本」などの声が相次いだ。【写真】明日の『ばけばけ』ヘブンに“新しい名前”を授ける勘右衛門ヘブン（トミー・バスト