◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ＷＢＣ１次ラウンドＢ組で３連勝としている米国が２連勝中のイタリアと“全勝対決”に臨み、４回までに３被弾で５点を追う劣勢となっている。米国先発は昨季メッツでメジャーデビューし、８試合で５勝１敗、防御率２・０６をマークした有望株の右腕マクリーン。初回は３者連続三振と最高の立ち上がりを見せたが、２回。２死か