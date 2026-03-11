お笑い芸人・はなわ（49）の長男で、国士舘大柔道部出身の塙元輝（25）が10日、全日本プロレスに練習生として4月1日から入門することがわかった。全日の公式サイトなどで発表された。 【写真】緊張気味で会見に臨む塙元輝お父さんソックリや！ 塙はこの日都内で行われた記者会見に、福田剛紀社長、選手会会長の宮原健斗とともに登壇した。冒頭で、福田社長は「私どもから、恵まれた体格と才能と経験を生かして一緒にやらな