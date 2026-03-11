佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。「最低気温（午前6時時点）」 11日朝は各地で冷え込みました。最低気温は福岡市で3.1℃、北九州市で0.8℃です。また、福岡県朝倉市で氷点下1.3℃、大牟田市や佐賀県嬉野市では氷点下1.2℃と、内陸の地域を中心に氷点下を観測し、真冬のような寒い朝になりました。 「気温はどうなのか？」 最高気温は10日よりも高い所が多いでし