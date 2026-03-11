東日本大震災から15年、シャルケが内田篤人氏の動画を投稿欧州クラブが投稿した1つの動画が脚光を集めている。ドイツ2部シャルケは3月11日、「2011年3月11日。忘れない」と綴り、15年前の内田篤人氏の動画を公式「X」で再投稿。ファンは「これは本当に忘れられない」と反応している。東日本大震災が起きた2011年3月11日、当時は今ほど日本人サッカー選手が海外でプレーしていなかった。この時、ドイツ1部シャルケに所属してい