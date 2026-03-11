ハリルホジッチ監督はクラブには7年ぶりの復帰フランス1部ナントは現地時間3月10日、元日本代表監督のバヒド・ハリルホジッチ氏が新監督に就任すると発表した。現場復帰はモロッコ代表を退任した2022年8月以来約4年ぶりとなる。ナントは現在リーグ・アンで18チーム中17位と降格圏に低迷。そうしたなかで、アハメド・カンタリ監督の解任と同時に、今季終了までの契約でハリルホジッチ監督の就任を発表した。73歳の指揮官は201