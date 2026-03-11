「嫦娥６号」の着陸機と上昇機の結合体が月の裏側に着陸するシミュレーション画像。（２０２４年６月２日、北京航天飛行制御センターのモニター映像、北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京3月11日】中国の全国人民代表大会（全人代）代表で、中国航天科技集団（CASC）五院（第5研究院）研究員の孫沢洲（そん・たくしゅう）氏は9日、中国の第4期月探査プロジェクトが着実に進んでいるとし、2026年に探査機「嫦娥7号」を打ち上