アニメ「タッチ」の浅倉南役などで知られる声優の日郄のり子（63）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を生観戦したことを明かした。「#WBC 現地で観戦してきました！」とつづり、日本代表のユニホーム姿の写真を投稿。「予選全勝凄い凄いっ」と大興奮だった。チェコ戦の試合前にロックバンド「B'z」の稲葉浩志がNetflix大会応援ソング「タッチ」を熱唱したこと