中国人向けツアー会社社長の女と役員の夫が3日、雇用調整助成金約1億1000万円をだまし取った疑いで逮捕された。不正受給総額は6億円以上にのぼると見られる。女はSNSで派手な私生活を投稿していたが、その裏で会社は資金繰りが悪化し、従業員への給料未払いも発覚している。SNSには“成功者アピール”の写真空港で自撮りする女。経営している会社の忘年会では笑顔で踊り、自分のSNSには成功者をアピールするかのように数々の写真を