WBC1次リーグのチェコ戦で、3ランを放った周東（左手前から3人目）を迎える大谷（右端）ら＝10日、東京ドームワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は、10日まで東京ドームで行われた1次リーグC組を4戦全勝の1位で突破した。舞台を米国に移し、2大会連続4度目の優勝を目指して14日（日本時間15日）にマイアミで準々決勝に臨む。1次リーグでは米大リーグ勢が大活躍。大谷翔平（ドジャース）は台湾戦の先制満塁本塁