支配下契約が発表された阪神・嶋村麟士朗捕手（22）が11日の西武とのオープン戦の試合前に甲子園球場内で「甲子園のお立ち台に立てるように頑張りたい」と喜びの会見を行った。契約金1000万円、年俸420万円（いずれも金額は推定）。背番号は「128」から「85」に変更となった。「まずはホッとしたし、家族を始め、支えてくれたいろんな人に感謝している」と育成からの昇格を果たした嶋村は、練習前に藤川球児監督にも報告。「お