「ブレード」回りますユニークなアクセサリーを販売している「マルま工房」の公式SNSアカウントが、「耳につけるジェットエンジン」をテーマにしたピアス・イヤリング「耳ェットエン耳ン」を販売予定です。このデザインの精巧性が、SNSで大きな話題を呼んでいます。【写真】えっ…これがSNSも驚愕「耳ェットエン耳ン」ピアスの全貌です販売は国内最大級のハンドメイドマーケット「minne」で行われる予定で、価格は1セット5500