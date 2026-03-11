明星食品は、今年も暑くて長い夏を想定し、2年目となる「麺の明星 汁なし麺拡大戦略 2026」を推進する。得意分野の汁なし麺を生かしたマーケティング施策で、昨年は「一平ちゃん夜店の焼そば」「ぶぶか油そば」「中華三昧 赤坂璃宮 涼麺」などの販売拡大が顕著だった。今シーズンは「一平ちゃん夜店の焼そば」の袋めんタイプ（東日本エリア先行）をはじめ夏季向けの商品群を拡充。独自の積極施策で需要を喚起する。業績好調、独