犬にとって散歩が大切な理由 犬の散歩には、大きく3つの効能があります。 運動不足解消 本来、犬は広い平原を走って活動する動物でした。そのため、今でも犬は相当量の運動が必要な体の構造をしています。室内飼育が一般化して運動不足になりがちな生活を送っている犬にとって、散歩は運動不足を解消する大切な機会です。 ストレス解消 外では、車や人混みのざわめき、鳥や虫の声、風が運ぶさまざまなニオイ、土の感触など