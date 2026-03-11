世界5大ウイスキーをブレンドした「碧Ao」を昨年12月から全国でリニューアル発売したサントリーでは、これに合わせ“旅”をテーマとした「Be a traveler」プロジェクトを3月6日からスタートした。旅先で「碧Ao」を楽しめる「Be a traveler BAR」を、Plan・Do・See社が運営するホテルのバーやレストランなどで特別展開。同品をベースに、5種の原酒のいずれか一つをスプレーしたオリジナルカクテルを提供する。ブレンドの奥にあ