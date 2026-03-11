3月10日、保田圭がInstagramを更新した。【写真】息子と愛犬のバースデーSHOTも公開保田は、自身のInstagramアカウントにて、「最近『呪術廻戦』が大好きな息子」と切り出した。続けて、「狗巻棘くんの口の模様を描きたいと言うので お互いに描き合いっこしてたら 楽しくなっちゃった息子」「『両面宿儺の模様も書いて』というので こちらも描き合いっこ！」「すごい顔になった」「#落としやすいようにアイライナー使ったよ」とコ