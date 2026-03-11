インフカム、日本海洋レジャー安全・振興協会、KDDIの3者は、4月に実証実験を行い、同年5月頃から「マリンコンパス」アプリの衛星通信対応を開始すると発表した。 本取り組みは、KDDIの衛星通信サービス「au Starlink Direct」を活用し、携帯電話の電波が届かない海上エリアでの救助体制を構築するもの。インフカムが開発する船舶位置共有アプリ「マリンコンパス」と、日本海洋レジャー安全・振興協会