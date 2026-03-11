ここまでノーヒットと状態が気になる近藤(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組は3月10日で全日程が終了。野球日本代表「侍ジャパン」は、開幕4戦全勝で首位通過し、史上2度目の連覇に向けて着実に歩みを進めた。【動画】待ってました！村上宗隆の圧巻のグランドスラムのシーン得点数（34）と失点数（9）はいずれも1次ラウンドC組でトップの数字。攻守に歯車がかみ合った結果と言っていい