「SNSのフェチ天使」のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルで起業家のくりえみ（31）が11日までにXを更新。腕の痛みを訴えて病院を受診した結果を報告した。くりえみは9日、「首の痛みが治りかけてたのに、調子に乗ってスクワットしてたらぶり返すどころかほんの数分で激痛になって今悶絶してる………これは一体………。治って……くれ……」と体の痛みに悩まされている様子を明かし、翌日には「ただの寝違えのはずなんだけ