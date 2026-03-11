ILLIT（アイリット）の「Almond Chocolate」が、日本で1億ストリーミングを突破した。オリコンが11日に発表した最新「週間ストリーミングランキング」（16日付）で発表された。すでに「Magnetic」が同チャートで3億ストリーミングを超えており、2曲目の億単位の曲となった。「Almond Chocolate」は日本オリジナル曲で、昨年3月7日に公開された映画「顔だけじゃ好きになりません」のテーマ曲として製作された。韓国の音楽専門メディ