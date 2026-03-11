ミュージカル「新テニスの王子様」出演などで活躍する俳優の高橋駿一（37）が11日までにXを更新。離婚を発表した。高橋は「私事ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告いたします。それぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告。「今後も俳優として作品に真摯に向き合ってまいります」とし、「何卒、変わらぬご理解とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。高橋はほか、「ヒプノ