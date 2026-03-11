【ワシントン＝阿部真司】米ＣＮＮは１０日、イランがホルムズ海峡に機雷敷設を始めたと報じた。これに対し、米国のトランプ大統領はＳＮＳで機雷敷設の「報告はない」と否定している。米中央軍は同日、イランの機雷敷設艦１６隻を破壊したと発表しており、原油市場にさらなる動揺を与えかねない機雷敷設への警戒を強めている。報道によると、イランは事実上封鎖中のホルムズ海峡に、この数日間で数十個の機雷を敷設した。広範