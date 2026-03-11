日本相撲協会は11日、初日から休場している幕内・翠富士（29＝伊勢ケ浜部屋）の診断書を公表。3月6日付けで「心不全今後約1カ月精密検査を予定しており三月場所は休場となる」との診断だった。春場所の全休が確定し、22年春場所以来となる十両転落が濃厚となった。