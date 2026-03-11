先天性の染色体異常による「性分化疾患」を公表したユーチューバー青木歌音（33）が11日までにXを更新。野球を「マイナースポーツ」だとする一部の意見に反論した。強豪高知高の野球部出身で、昨年5月には神宮球場のヤクルト−広島戦で始球式を行った経験もある青木は「WBCが開催されると毎回『野球はマイナースポーツだ！』『世界はサッカーの方が人気！』と言う一部の嫉妬心の強いサッカーファン居るけど」と一部の声に言及。「