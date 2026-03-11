新NISAが3年目に入った。投資で資産を増やすにはどのようなことに注意すればいいのか。ファイナンシャルプランナーの内田英子さんは「投資を“しすぎている”家庭に出くわすことが増えた。ゆとりがなく、必要なときに資金不足に陥るリスクがある。“50・30・20ルール”などを参考に、家計状況を再確認してほしい」という――。※本稿の事例は、実際の相談内容などを基に、個人が特定されないよう変更や修正を加えています。写真＝i