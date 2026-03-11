TWICEやStray Kids、NiziUを生み出し、シーンを牽引する存在として知られるJ.Y. Parkことパク・ジニョン。そんな彼が、トップ芸能事務所JYPエンターテインメントの理事を辞めると発表し、大きな衝撃をもたらした。【写真】ミセスメンバー、JYPアイドルと二股かしかし、これは単なる引き際ではなく、さらなる飛躍のためだ。その種は昨年、すでに蒔かれていた。JYPエンターテインメントは3月10日、設立者でありクリエイティブ総括責