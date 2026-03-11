ローソンは3月10日から3週にわたり、いちごスイーツ専門店のICHIBIKOが監修したいちごスイーツやベーカリーなど、計10商品を順次発売する。「ICHIBIKO」は、ブランドいちご「ミガキイチゴ」を栽培する宮城県の農業生産法人が手掛ける、いちごカフェ＆スイーツ専門店。2026年もローソンでICHIBIKO監修の商品が登場し、スイーツを中心にベーカリーやサンドイッチなどをラインアップする。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉▼