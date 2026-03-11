【ホットウィール サイクロンクラッシュ】 4月18日発売予定 価格：4,811円 マテルはミニカーコース「ホットウィール サイクロンクラッシュ」を4月18日に発売する。価格は4,811円。 「ホットウィール サイクロンクラッシュ」は2つの交差するダブルループが特徴のミニカーコース。最大4台を走らせることができる。セットにはホ