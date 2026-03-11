◇大相撲春場所４日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は１１日、初日から休場した東前頭１５枚目・翠富士（伊勢ケ浜）の診断書を公表した。６日に東京・墨田区の相撲診療所で受診し「心不全で約１か月精査治療を予定しており、３月場所は休場となる」との診断だった。関係者によると、翠富士は２月下旬の大阪入り後に体の不調を訴え、大阪の病院で受診した後、東京に戻って治療を受けているという。このまま途