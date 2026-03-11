福島県弁護士会は3月11日、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から15年を迎えるにあたり、被災者支援の継続と「災害ケースマネジメント」の重要性を訴える会長談話を発表した。談話では、避難指示の解除やインフラ整備が進められてきた一方、「実際には帰還者数は限られており、しかも帰還された方々の多くが高齢者であるという現実がある」と指摘。医療や介護、就労、教育といった生活基盤への不安から「帰還を躊