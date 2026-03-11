あなたは読めますか？突然ですが、「襷」という漢字読めますか？駅伝などのスポーツ中継や、和装のシーンでよく耳にする言葉ですが、漢字一文字で書かれると正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たすき」でした！この漢字は、和服の袖をまとめ上げるために肩から脇にかけてかける紐を意味します。また、リレー形式の競技などで、次の走者へつなぐために肩から斜めにかける布のことも指します。例文と