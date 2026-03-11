あなたは読めますか？突然ですが、「悄然」という漢字読めますか？小説の心理描写などでよく見かける言葉ですが、日常的には馴染みが薄く、パッと読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しょうぜん」でした！悄然とは、元気がなくて打ちしおれている様子や、寂しげな様子を意味します。心に深い傷を負ったり、大きな失敗をしたりして、がっくりと肩を落としている状態を表します。例文としては、落胆した様子