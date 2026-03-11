１１日、北京の人民大会堂の内部。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京3月11日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議は11日、閉幕会議を開き、提案審査状況に関する提案委員会の報告を採択した。