ＪＲ常磐線と常磐線快速は１１日午前１１時半頃、運転を再開した。同日午前１０時７分頃、ＪＲ常磐線快速の日暮里―三河島駅間で人身事故が発生し、常磐線の品川―土浦駅間と同線快速の品川―取手駅間で一時運転を見合わせていた。