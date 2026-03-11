ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で２大会ぶりの優勝を目指す米国で、チーム最年少の若手が躍動している。９日のメキシコ戦で３ランを放ち、勝利に貢献した２１歳のロマン・アンソニー（レッドソックス）だ。昨年６月にメジャーデビューを果たしたばかりで、今大会をきっかけにスターへの階段を駆け上がりそうだ。右手の骨折で出場を辞退したキャロル（ダイヤモンドバックス）の代役として米国代表に加わった。メ