巨人・田中将大投手がこの日、東日本大震災から15年となり、コメントを発表しました。当時、田中投手は楽天でプレー。震災から2年後の2013年には球団初のリーグ優勝と日本一に導き、東北に希望を与えました。▽コメント全文東日本大震災から15年がたちました。当時、被災地の惨状を目の当たりにし、『自分は野球をしていいのだろうか』という葛藤もありました。その中で、試合を見てもらった被災者の方々に『元気をもらいました、