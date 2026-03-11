補助金活用を考える中小企業は「採択されること」を重視しがちですが、実証研究は意外な事実を示しています。生産性や売上の伸びを左右するのは、補助金を受け取ったかどうかではなく、「申請というプロセスそのもの」にあるというのです――。経済産業省の制度を対象に独立行政法人経済産業研究所（RIETI）が行った分析結果をもとに、公認会計士の岸田康雄氏が補助金の“本当の価値”を紐解きます。ほとんどの人が誤解している「