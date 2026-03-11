一昨年、自家用車でいねむり運転による衝突事故を起こし、過失運転致傷の罪で刑が確定し、失職していた三重県四日市市の小学校の元女性教諭に対し、約2カ月分の給与が支払われていたことがわかりました。三重県教育委員会によりますと、四日市市の小学校に勤務していた48歳の元女性教諭は一昨年12月、自家用車で出勤途中にいねむり運転で対向車2台と衝突し、運転していた2人に重軽傷を負わせました。その後、病欠や休職で学校を休