三重県明和町にある国の史跡斎宮跡の周辺で、春の訪れを告げる菜の花が満開となっています。菜の花畑は、斎宮跡周辺の数カ所に点在していて約5000平方メートルの広さがあります。斎宮跡保存協会の職員がタネ撒きや手入れなどを行っていて、2月中旬から咲き始めました。今年は花の背丈が伸びないなど生育が思わしくない畑もあるものの、眺める角度によって一面に黄色いじゅうたんが広がります。また、近鉄沿線にあることから列車と