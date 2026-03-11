10日、神職を養成する三重県伊勢市の神宮研修所で卒業式が行われ、2人の卒業生に神職の資格が与えられました。神宮研修所は、伊勢神宮が運営する全寮制の神職の養成機関で、明石泰成さんと西田太一さんの2人は神宮の歴史のほか、神職になるための知識や教養を学んできました。卒業式では石垣仁久所長から2人に卒業証書が手渡されたほか、神社本庁から神職の資格の一つ「正階」が授与されました。そして、伊勢神宮の久邇朝尊大宮司