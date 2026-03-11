福島第一原発事故から15年が経とうとする今もなお、「あったことをなかったことにする」人々がいる。SPEEDI情報（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）の隠蔽から2025年の「第7次エネルギー基本計画」まで、為政者にとって都合の悪い情報を「なかった」ことにして、日本政府は原発回帰を進めている。【写真】能登半島地震の被害の様子書籍『原発回帰を考える3.11から15年目の大転換』から一部を抜粋・再