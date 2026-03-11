広島市に原爆が投下されて80年以上過ぎた今もなお、その爪痕は深く刻まれたままだ。多くの死者はもちろん、大量の放射線を浴びた被爆者たちは心身の後遺症に苦しんだ。この忘れてはならない「負の記憶」から学ぶべき教訓は多い。もし核戦争が起きたとして、核兵器使用の可能性を軽々しく口にする現代の政治家たち、そしてそれを支持する人たちも「被害者にならない」ということはありえないのだ。 【写真】広島市に残る「人影の石