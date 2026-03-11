アメリカ軍による原爆投下から80年が経った今でも、広島では800人を超える犠牲者の遺族もまだ見つからず、7万人もの身元不明者が供養塔に眠っている。世界で唯一の被爆国である日本には「核」の悲惨さを伝え続ける義務がある。【写真】著者の朽木祥さん書籍『原発回帰を考える3.11から15年目の大転換』から一部を抜粋・再構成し、被曝の惨状を伝える広島平和記念資料館に展示されている「人影の石」に刻まれた物語を紹介する。