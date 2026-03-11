プロのラグビー選手として活躍後、楕円（だえん）球をボールペンに握り直して絵画に取り組む福岡県春日市の金堂礼（みち）さん（33）が初の作品展を20〜22日、福岡市中央区春吉の居酒屋「SILLYKITCHEN（シリーキッチン）」で開く。