今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【！？】海が見える崖に登ったら、猫が全力疾走で迎えに来た件ｗｗｗ』という感動猫動画さんの動画です。海が見える崖に登った投稿者の感動猫動画さん。すると下の方から茶トラ猫が物凄い勢いで駆け上がって来る様子が見えます。「ニャン」と鳴きながら投稿者さんのところへ一直線にやってきた猫ちゃんです。景色を眺めていた猫ちゃんは振り返ると、崖の際の岩にもたれる