東日本大震災の被災地では遺族らが早朝から海岸を訪れ、朝日が水面を照らす中、大切な人を悼んだ。「寂しさがなくなったわけではない」。宮城県名取市閖上地区の慰霊碑を訪れた仙台市の保険業加藤美枝子さん（75）は夫ら家族3人を亡くした。「震災を忘れたことはないが前に進むしかない。3人には見守ってほしい」と手を合わせた。岩手県釜石市鵜住居地区の追悼施設「釜石祈りのパーク」。高齢女性は津波で親戚7人が流され、一